非洲「黑人抬棺舞」在全球掀起狂潮，沒想到厄瓜多日前竟出現比它還猛的「騎棺舞」！一名長髮女子以「女上棺下」之姿，不斷在棺材上扭腰擺臀熱舞，乍看之下比辦慶典還熱鬧，而這一奇葩過程也全被拍下PO網，影片逾1056萬人次觀看。

If yo girl don’t do this at yo funeral is she really yo girl? pic.twitter.com/TxbYLkm661 — DreadChapo.com (@OutSmokeChapo) September 14, 2020

厄瓜多馬納比（Manabí）近日有場喪禮在網路上一炮而紅，畫面中可見，一名長髮女子穿著緊身牛仔褲，忘情的一屁股坐在棺材上，隨著雷鬼樂曲，大跳性感搖臀舞，甚至兩度俯身親吻死者遺體，現場與會的民眾也十分投入，不斷跟著節奏擺動身軀，氣氛相當歡樂。

根據當地媒體報導，喪禮的主角是一名35歲的商人基吉耶（Marlon Mero Quijije），他在本月10日上午10時30分時，在錫耶特區（Siete puñaladas）街頭遭人槍殺喪命。

基吉耶出殯當天，女友忘情的騎在他的棺材上大跳搖臀舞，短短23秒影片在網路上瘋傳，截至目前為止已逾1056萬人次觀看。

儘管不少人認為這是非洲「黑人抬棺舞」的進化版，但也有人批評用這樣的方式送別摯愛，是在褻瀆死者，十分不莊重。