中秋節將至，傳統月餅或是蛋黃酥是不少人的送禮首選，不過就有網友好奇，2、3口就能嗑完的蛋黃酥為何價格直逼色香味俱全的便當？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（18日）在PTT「八卦板」以「接受一顆蛋黃酥多少錢？」為題，PO文透露，日前查了台北名店，讓他對於餅的價格產生了疑惑，「為什麼2、3口就吃完的點心，一顆要賣55元？不就是餅皮、紅豆沙、蛋黃嗎？給你用超級高級的蛋，一顆蛋黃算15元好了，紅豆沙和餅皮有貴到要20元嗎？（假設利潤20元）」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「超過40元都是盤子」、「吃起來很多層的點心，如果純手工，工序都很多」、「頂多能接受23-25元，再上去我就吃便當好了」、「一堆流湯的月餅和廣式月餅，那價錢才可怕」、「從有送禮開始一顆25-28元，到現在一顆40-60元，十年左右漲一倍」、「建議45元上下，抓個自己能接受的價位，找附近糕餅店吃吃看喜歡的口味，新鮮出爐的通常最好吃」。

不過也有人認為，包括店租、水電、員工薪水和材料費等都是成本，「要便宜去傳統市場買就好了，少了知名度30元而已」、「永和名店一顆就80元了，比便當還貴」、「月餅賣的貴很正常，因為賣一個月要養員工一年啊」、「行情就在那邊，買到便宜的也不用開心，肯定用料不同」。