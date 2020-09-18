隨著時代改變，重男輕女的老舊思維不再被現代人買單，不過高雄一名媽媽卻痛心指出，當天揹著女兒去麵店用餐，卻被老闆娘挖苦「女兒是破盤子」，老闆不但沒有加以阻止這類性別歧視的言論，還一起開批「寵物都比孩子寶貝」，讓她氣得砲轟「當老娘今天破病吃素是不是！」

原PO今（18日）在臉書社團《爆怨公社》PO文透露，揹著女兒前往一間麵店吃午餐，老闆娘隨口問她孩子的性別「男生女生？」她則回答「是妹妹」，沒想到對方竟然不客氣回說「破盤子！」

突如其來的歧視言論讓原PO相當錯愕，就在她還來不及回話時，老闆娘竟然還面帶微笑，強調「破盤子啦，女生就是破盤子！」絲毫不覺得自己有錯。

原PO因為生病，並不願與對方起爭執，便回說「現在孩子都是寶貝」，不料老闆竟突然插話「家裡的老大人才是寶貝啦！」原PO礙於身體不適，打算就此息事寧人，沒想到對方端麵上桌後，又補了一句「寵物都比孩子寶貝」。

店家如此脫序的舉止，讓原PO事後越想越氣，壓抑不住心中怒火，氣得PO網砲轟「當老娘今天破病吃素是不是，真的事出突然我來不及錄音。不然絕對讓你紅到倒店！都什麼年代了還有這種歧視的言論！」

消息一出，網友也跟著氣憤難平，紛紛留言痛批「嘴巴真臭」、「這是不想做生意了吧」、「這是多久遠的詞？久遠到我沒聽過」、「什麼觀念啊！這種不用客氣，直接罵回去了，」、「老闆娘才破格嘞」、「真的搞不懂！明明自己是女性，卻一直貶低女性」、「這是很失德失敬的口語歧視」。不少網友也湧入店家的Google評論洗版，並留下一星逼其倒閉，如今店家已關閉評論。

事實上，台語經常用「破」自加上容器，來影射女性的生殖器，「破盤子」意指「很爛的女人」，基本上是台灣早期潑婦罵街在用的，以前的良家婦女聽到別人這樣說，都會氣得流下眼淚。