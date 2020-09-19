不肖人士虐動物的行為，讓人看得相當氣憤，若看到小奶貓被裹上麵粉，肯定會讓不少人誤會。日本一名男子將一隻小虎斑貓，放入一個看似裝有麵粉的鐵碗中，期間不斷拿粉末塗抹虎斑貓，似乎下一秒就要把牠拿去油炸，但主人得知後急澄清「我在救牠」。

網友@gao_zip在推特分享照片，並寫下「活潑的貓咪，沾滿麵粉就能拿去炸了」，只見一隻小虎斑貓躺在鐵碗中，期間不停的被裹上麵粉，讓不少人誤會是虐貓行為，憂心小貓恐會被拿去油炸，而實際上這照片出自於youtube頻道《タイピー日記/taipi》。

youtuberタイピー表示，先前在田野中發現了小貓，全身被黏鼠板黏住動彈不得，雖然好不容易幫牠擺脫黏鼠板，但牠身上仍殘留不少膠，難以清除，因此在獸醫師的建議下，便將小貓放入米糠粉裡洗浴，雖然小虎斑期間幾度想掙扎，但最終還是乖乖的被洗乾淨。

小奶貓原來是黏到黏鼠板，所以飼主才會用米糠粉幫牠去膠(影片來源/youtube/タイピー日記/taipi)

而タイピー洗淨小奶貓後，也將牠收編，經常在頻道裡分享貓狗的日常。起初不少人看到影片後都被嚇壞，以為是虐貓行為，不過得知真相後，都紛紛感謝男子的善心，而「嚇死了！還以為貓要變成油炸食品」、「米糠粉沐浴療法是一種溫和的方式，不會給小貓的身體帶來負擔」。