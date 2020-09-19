唯有二哈才能超越二哈！馬來西亞檳城有一名狗飼主，日前準備去上班時，發現隔壁鄰居的哈士奇，早上坐在陽台對著他笑，但他仔細一想才驚覺，隔壁根本沒養狗，而這一隻哈士奇越看越眼熟，真相讓他當場哭笑不得。

飼主在檳城經營寵物咖啡廳「Corgi & The Gang Pet Café」，還有提供狗狗旅店的服務，店內也養了哈士奇、柯基、阿拉斯加雪橇犬等，日前狗主人外出準備上班時，發現隔壁庭院的柵欄裡，趴著一隻哈士奇，而且還不停對著他笑，讓他非常困惑「隔壁家幾時有養狗了？」。

而飼主仔細一看才發現，那一隻狗根本是自己養的，原來哈士奇偷偷翻過牆，直接把鄰居家當成自己的家，悠哉的躺在對方的庭院裡乘涼，讓他崩潰的說「我的天公伯啊！是我家那隻傻狗Marves跳進去別人家了」，隨後趕緊把狗牽回家，也把這一段趣事分享於粉專。

貼文獲得5千多按讚數，不少人笑翻表示「這表情好笑，感覺在向主人打招呼」、「果然是純種二哈」、「做一天義工，免費看門」、「心臟不夠強大的話，千萬別養二哈，會被活活氣死」、「隔壁家賺到一隻狗」、「二哈好像在說『主人，我在這裡啊！你看到我嗎？』」。