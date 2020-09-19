小鬼黃鴻升16日被發現於北投住家猝逝，不僅震撼演藝圈，連許多網友也相當不捨，紛紛PO出過去鬼哥的超暖行為。日前有一名憂鬱症者提到，2年前他憂鬱症發作，而且狀況相當嚴重，因此私訊小鬼求救，沒想到對方真的回他了，也成了他的救命恩人。

一名憂鬱症者在ptt表示，「我不知道我們的關係算什麼，但是很感謝你，在我人生的低潮時，願意花時間陪我聊天」，2年前他重度憂鬱症發作，每天都以淚洗面，不斷向身旁親友求助，還曾私訊小鬼IG訴說心情，沒想到對方真的回應他了，「鬼哥，你是唯一一個回我的人」。

小鬼私訊回應「加油，任何難關都可以過的」，儘管有時非常忙，但他仍會回個愛心貼圖，而不是不讀不回，讓原PO心裡感到溫暖，也給他活下去的希望，「因為你讓我知道，這個世界還有很多善良的人，只是我還沒去挖掘」，提到近日也夢到了小鬼，「你對我說『人生不要怕，衝就對了』，講完我突然醒過來，之後整晚再也沒有再睡」。

最後他也表示，很感謝小鬼在他人生跌入最低谷時，願意伸手將他拉起，「我也很想親自到aes潮牌店，跟你說我考上大學了，很想親自跟你說這個好消息，沒想到你什麼都不說就偷偷離開了大家，未來我會繼續記住鬼哥認真 真誠的態度，面對人生未來任何挑戰」，提到小鬼真的是很好的人，也很想念他。

不少網友淚崩回應「原來鬼哥會回私訊，倒數第二條也很暖心，一點都不敷衍」、「這篇看完，眼角不知為何突然有種濕潤的感覺...」、「感謝分享，讓大家知道他的好」、「連不認識的私訊也回那麼認真，人真好」、「看哭了，真的很用心很溫暖的一個人」。