在家最常看見蜘蛛或蟑螂，但你有看過螃蟹嗎？日本一名網友打完遊戲後，隨手拿下耳機便聽到怪聲，原以為是自家貓咪發出來的，豈料朝著聲源方向看去，發現頭頂的拉門上有一團黑影，仔細一看竟是「八腳生物」，讓他相當傻眼。

網友@e4beP48p1F3m19n提到，拿下耳機後聽到沙沙的聲音，讓他覺得非常奇怪，因此便開始找聲源，發現聲音來自天花板附近，發現拉門上有一個又黑又亮的生物，原本以為是蟲子，豈料抬頭仔細一看，才發現竟然是一隻「螃蟹」，讓他困惑的說「究竟從哪裡來的？」。

螃蟹之後還在拉門邊緣走，把他嚇的一大跳，表示他家住在靠山區，附近還有小河，推測螃蟹應該是棲息在河邊，而實際上，他偶爾也會在自家花園裡看到螃蟹出沒，但這是他第一次在室內發現，而且還是他的房間裡看到螃蟹，也讓他相當吃驚。

原PO與螃蟹對峙了幾分鐘，螃蟹之後才逃到外面，雖然房間出現螃蟹很詭異，但幸好不是蟑螂，也讓他鬆了一口氣。發文獲得5.8萬人按讚，不少人回應「之前我回頭看書架，雖然沒聽到沙沙聲，但我看到一隻滿是泥土的青蛙」、「這是紅螯螳臂蟹嗎？牠們是陸生，且攀爬能力很高，大岩石也能輕易爬上去」。