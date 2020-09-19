貢寮區有海龜受困淺海九孔池內，海洋大學3日發現後，趕緊通報新北市政府動保處，而4日就派員前往與海巡，並與海洋大學團隊合力幫海龜脫困，但由於九孔池剛下苗、受颱風外圍環流影響等，導致救援受阻，所幸2周後海龜自行游出。

經動保處人員鑑定發現，受困於貢寮區金沙灣海灣公園附近九孔池的海龜為綠蠵龜，推測受颱風外圍環流影響，加上勢逢大潮等因素，導致綠蠵龜誤入九孔池覓食，沒想到3日退潮後，綠蠵龜就被困住，無法自行脫困，而當時因九孔池剛下苗，並不適合大批人員下池，救援行動延至9月8日。

綠蠵龜在九孔池裡迷航(圖/新北市動保處提供)

豈料8日動保處、海巡協調人力與聘用潛水人員進行水下作業協助海龜脫困，但礙於海水混濁，水下能見度不佳之外，當天海浪巨大，也無法清楚推估海龜的動向，導致水下救援困難，且網具耐力不足，使海龜多次突破網具，救援再次失敗。

經協調後除了準備更充足網具外，還需聘用8位水下作業人員，並請養殖戶多加關注海象及綠蠵龜狀況，17日再會同海大、海保署前往查看，發現海龜已離開九孔池，推測可能因近日大雨加上大潮，海龜得以自行游出脫困。而這一隻綠蠵龜初步目測背甲約1公尺，活動力充足屬成年龜。

救援人員嘗試撒網將海龜抓回(圖/新北市動保處提供)

北海岸長期落實維護生態環境的永續經營，沿岸有豐富魚群及茂密海草，提供最佳棲息環境給海龜，動保處表示，新北市政府秉持生態保育理念全力救援擱淺海龜，並持續與海洋大學、海巡等協力單位合作，提供即時救援與後續醫療照護，假若民眾在海岸邊發現擱淺的海龜，千萬不要主動接觸，可撥給相關單位協助救援。