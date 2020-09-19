不少人前往南韓旅遊，必定造訪「首爾」，這裡聚集南韓經濟、科技和影視文化的重心，也是南韓首都。不過日前就有網友好奇，「為啥韓國首都不設在釜山？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出核心關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，釜山是南韓第二大城市，位處於朝鮮半島東南側，是最靠近日本的城市，因為緊鄰港口海岸線，海產富饒，和日本往來也十分便利；再者，距離北韓比首爾還要遠，不禁納悶「首都選首爾不就是把全國重鎮擺在北韓旁邊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「所以韓戰後為了抗北韓也把首都設前線」、「首爾龍蟠虎踞！絕對是首選」、「因為首爾不靠海，不易受到外國侵略攻擊」、「對南韓而言讓他們選北韓和日本，基本上他們比較忌憚日本」。

不過也有人指出「韓國很想搬首都但好像搬不太動‥」事實上，早在盧武鉉在任大韓民國總統期間，就有意規劃興建新都市取代首爾，原因不外乎是首爾面積太小、人口太多，城市運轉壓力大，加上距離北方鄰居太近，最後在2012年成立了「世宗特別自治市」。儘管總統府、大韓民國國會、大韓民國大法院等重要國家機關仍然駐於首爾，但其它包含74個行政機關和11個司法機關，則分階段陸續播遷至此，直至2030年止。