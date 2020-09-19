讓不少玩家引頸期盼的PS5（PlayStation5）17日亮相，並公布了2種版本，18日中午開放預購後，更是秒殺完售。不過也有網友好奇納悶，「PS5對現在的高中生都沒吸引力了嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，當天在一家小吃店用餐，一旁坐著附近學區高中的5位學生，但他們卻對電視新聞播出的PS5相關訊息視若無睹，唯獨播到北韓金正恩有替身的新聞才稍微有反應，讓他不禁納悶「記得以前PS發售是每個高中生會關注的話題吧？難道現在PS已經對高中生沒有吸引力了嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「都在玩手機遊戲，誰要打遊戲機」、「家機現在都老人在玩而已啊」、「PS5只能打遊戲跟看片，存錢買35K電腦更值」、「年輕人比較喜歡課金手遊，什麼RPG可以炫耀嗎？」、「手機太方便了，隨時隨地都可以用，家機還需要額外的螢幕跟手把」。

不過也有人認為「消費族群差異」是主因，直言「PC跟遊戲機消費主力已經變30歲的了」、「PS5一台那麼貴…高中生哪來那麼多錢買」、「1萬5…學生是要甚麼吸引力」、「高中生連5千都要省很久，還1萬5！」、「屁孩沒有財富自由」、「高中不是他們的客群啊」。