隨著行動裝置普及，加上不少人出社會後交友圈狹隘，交友軟體或是直播軟體受到不少人青睞，不過日前卻有男網友悲曝自己的女友是「成人直播主」，但他卻一無所知，直到朋友提醒才得知此事，讓他相當崩潰，他甚至貼出女方的解釋，但眾人紛紛狂勸他「趕快放生！」

原PO在論壇網站《Dcard》以「女友是成人情色交友的主播」為題，PO文透露，意外從友人口中得知，女友是成人直播主，他也立刻向女友求證，確認屬實，並將兩人的對話截圖PO網，只見女方坦承「其實從交往之前，我就在兼職做這個‥」不過她也強調，「我做這個只有跟人聊天和發動態，我沒有跟任何人亂來，也沒有外遇出軌」。

女友接著解釋，並沒有拍任何不雅片，也不是一定會跟別人約出去，「她叫我不要胡思亂想，這並沒有那麼骯髒，她保證她做這個工作不會對不起我」。

沒想到當晚發現此事的友人直接找上原PO，並付費解鎖女方在平台上的照片一探究竟，「結果我看完後，卻是自找難過…動態和自介確實是有色情成分，而她騙了我說沒有…」原PO難過表示，「我很愛她，但我又不希望她繼續做這個，我有點不知道該怎麼面對這段感情了」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，一面倒狂勸原PO放生女友「不能接受就分手啊，在做那種兼職之前心裡就該有數了」、「以女生的立場還是支持你分手，心裡那關過不去真的不要勉強，只會更痛苦」、「不露奶露點能賺多少？說說你也信啊」、「我覺得這就是不願去工作，想要躺著賺呀，她說只要聊聊天就有錢，那你覺得聊天的內容是啥？你願意付費跟一個女生聊什麼？可以接受就祝福，不能接受，下一個會更好」。