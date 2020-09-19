日本自古對於丹頂鶴的喜愛，在不少詩詞書畫中可見一斑，不僅將牠視作「國鳥」，又有「仙鶴」美稱，象徵幸福長壽。尤其是牠頭上的一抹紅，格外亮眼，但事實上，少有人發現，丹頂鶴頭上的紅色不是羽毛，而是由超密集的肉瘤所組成！

過去日本媒體就曾公布丹頂鶴「頭頂上」的真相，不同於紅色羽毛的錯誤認知，丹頂鶴頭上的一抹紅其實是由超密集的「紅色肉瘤」所組成。

不是羽毛！丹頂鶴頭上紅色竟是「超密集肉瘤」（圖／達志影像）

有趣的是，這塊區域的大小還會隨著心情和環境的變化而改變，當丹頂鶴發情期到來時，這抹紅就會變大，到了冬天就會縮小；此外，牠們心情愉悅時，這抹紅也會變大，反之，緊張就會變小；生病時，顏色也會越趨黯淡，而死後，這抹紅就會逐漸褪去。

不少人得知丹頂鶴頭上的肉瘤祕密後則十分震驚，紛紛留言驚呼「美麗形象瞬間幻滅」、「我密集恐懼了」、「一開始還以為是外露的腦」、「福壽螺的卵跑到牠頭上了嗎怕爆」、「我到底看到了什麼」、「太崩潰了」。

至於網路上謠傳「鶴頂紅」這類劇毒，是從丹頂鶴頭頂的那塊紅色部分所提煉出的毒藥，其實是大錯特錯的！鶴頂紅其實是未加工前的砒霜，與丹頂鶴毫不相干，之所以會稱之為鶴頂紅，大概是古人認為它的顏色，跟丹頂鶴頭上的紅色肉瘤顏色相仿，才會特別起一個優美的名字。