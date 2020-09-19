酪梨營養價值高，更是不少愛美女性減肥瘦身的輕食菜單之一，不過仍然有許多人對於生吃酪梨敬謝不敏，就有網友不禁好奇，究竟「酪梨怎麼吃比較好吃？」貼文一出隨即掀起熱議，更釣出不少老饕分享獨門吃法。

原PO今（19日）在PTT「八卦板」PO文指出，近期因為健康因素開始吃酪梨，但是口感實在讓他無法接受，後來聽取朋友建議，讓他沾醬油膏吃，會比較好入口，事後他無奈表示「是可以入口了，可是也只是勉強吃下去…有其他推薦的吃法嗎？除了酪梨牛奶之外，小弟喝牛奶會絕頂升天，有沒有酪梨怎麼吃的八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「沾芥末醬油」、「蜂蜜芥末醬」、「加鮪魚罐頭很好吃」、「認真說，沾蜂蜜好吃」、「淋楓糖或蜂蜜很好吃」、「好市多冷凍酪梨塊，不用解凍＋希臘優格＋蜂蜜」、「沾醬油配蒜頭，很像吃生魚片」。

除了單吃沾醬料之外，也有不少人建議將酪梨打成果汁或果泥，「加布丁、鮮奶，打成果汁」、「改打酪梨豆漿啊」、「打成泥沾沙拉其實不錯」、「加煉乳打成冰沙，以前我們店裡的招牌之一」；另外也有人提醒，「酪梨味道重可能是還沒很熟，除了皮變色也要確認蒂頭剝開是黃色而且變軟」。