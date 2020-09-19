濃郁的咖哩醬總讓人一不小心就多扒了好幾碗飯，日前就有網友好奇，吃咖哩必備的食物為何？貼文一出隨即掀起熱議，更有老饕分享神級配料，直言「發現新世界！」

原PO昨（18日）在PTT「WomenTalk板」PO文讚嘆咖哩是世界上最美味的食物，尤其是日式咖哩更是一絕，並比較常見的佛蒙特咖哩以及S&B咖哩的口味區別。

原PO指出，佛蒙特的口味偏甜，即便是最辛辣的等級，吃起來也不會有辣的口感，「因此搭配其他食物容易膩口，最多適合汆燙的花椰菜、玉米筍」。至於S&B口味，則相對多層次，並且有一定的辣度，「每次吃時必配一顆半熟蛋，有層次的辣咖哩口感，再加上蛋液的潤滑，滿滿一湯匙，簡直就是一絕！」

因此他不禁好奇問道「大家吃咖哩時都喜歡配什麼啊？對我來說，沒有半熟蛋，咖哩就不是咖哩！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「有一種叫福神漬的醬菜，跟咖哩超級搭」、「推福神漬！」、「還有一種我個人喜歡加進咖喱一起吃的是酸豆，也是一種醃漬配菜，微酸微辣很好吃」、「白飯、馬鈴薯、雞肉、炸豬排…啊嘶～餓了」、「當然是福神漬跟馬鈴薯啊」、「莫札瑞拉起司跟半熟蛋」、「我喜歡爪哇加上gold黑色一起煮，馬鈴薯跟豬梅花不可少」、「黃色醃蘿蔔，就是配滷肉飯的那個黃色的，這樣配，超好吃」、「我喜歡加納豆和秋葵」。

此外，也有不少老饕力推「印度咖哩」，直言「吃過印度口味發現新世界，有夠好吃」、「印度咖哩一定配烤餅！」、「曾經最愛日式咖哩，直到搬去北美，吃了印度人做的咖哩後，發現新世界，配烤餅超讚」、「吃了印度咖哩驚為天人，覺得這輩子再也吃不到」、「印度咖哩是咖哩界的巔峰」、「印度咖哩真的不是開玩笑的好吃」。