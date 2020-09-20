弱肉強食是大自然界的殘酷法則，動物要怎麼讓孩子在危機四伏的野生環境好好長大是一門重要的課題。國外有攝影師就用鏡頭記錄下一對紅隼夫婦從下蛋到孵化的過程，夫婦倆面對天敵虎視眈眈的眼神，每次都毫不畏懼的揮翅反擊，沒想到在一次外出覓食後，等待牠們的卻是令人心碎的一幕。

紅隼夫婦一直輪流排班護蛋，卻在一次外出覓食時遭掠食者入侵，痛失一顆鳥蛋。(影片來源/YouTube/Robert E Fuller/如遭刪除請見諒)

英國攝影師富勒〈Robert E Fuller〉喜歡在動物生活的範圍架設針孔攝影機，觀察牠們的日常生活。他日前將攝影機放在一對紅隼夫婦位於樹洞的巢穴中，可以看到從紅隼媽媽下第一顆蛋開始，就有許多不速之客闖入想要偷蛋，但都被紅隼夫婦奮力振翅跟大聲怒吼給擊退了。

好在最後在紅隼夫婦的努力下，僅存的5顆蛋都成功孵化。(影片來源/YouTube/Robert E Fuller/如遭刪除請見諒)

沒想到在第5天，本來都會輪流排班護蛋的紅隼夫婦正巧都出門覓食，有一隻大型鳥類就趁此機會悄悄進入巢穴，並將其中一顆蛋狠狠啄破吞下肚。紅隼爸爸回家後發現破碎的蛋殼，低著頭靜靜凝視好一會，才忍著悲痛的心情收拾蛋殼，讓人看了十分心疼。

之後紅隼媽媽又因為和掠食者搏鬥不慎踩破1顆蛋，好在最後僅存的5顆蛋都成功孵化，成為毛茸茸萌鳥寶，夫婦倆也盡心扶養牠們成長。據了解，紅隼〈Common Kestrel〉又名茶隼、紅鷹，是最常出現在都市的猛禽，繁殖期為3至8月，一窩產3至6枚卵，孵卵約27至31天，雛鳥經27至35天長成離巢，再經2至4週後即可獨立生活。