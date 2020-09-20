台灣因為氣候的關係，早期許多大樓建築下方都是採用「騎樓」的設計。有名網友就認為很多地方的騎樓根本就不方便民眾行走，好奇為什麼台灣人比較喜歡規畫騎樓而不是人行道。文章也在網路上掀起熱烈討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「為什麼台灣喜歡規劃騎樓而非人行道？」發文，表示他發現台灣大部分的都市規劃，靠近馬路的行人行走區都是以騎樓居多，好走的人行道反倒比較少，讓他忍不住好奇直呼「感覺很多騎樓都不太好走，為什麼台灣這麼愛規劃騎樓呢？」

文章曝光後掀起熱議，有不少網友都猜測是因為氣候的關係「因為會下雨？」、「騎樓是日據時代留下的習慣，跟臺灣氣候西北雨有很大的關係。」、「以前課本就講因多雨騎樓多啊」有人則認為是政府跟建商的利益考量「因為有騎樓免計面積獎勵啊～」、「賺獎勵容積，可停車，可擺攤賺錢，好騎樓不蓋嗎？」、「把獎勵拿掉。就不會有人建了」

對此，有網友就點出騎樓不好走的關鍵原因「用意是體貼，可是被自私鬼給破壞，一堆當成院子堆雜物」、「騎樓的使用規定真的很奇怪」、「騎樓問題很複雜，立意良善，但是雜物永遠存在，同時騎樓跟人行道功能重疊，很多縣市連人行道都沒有也不淨空騎樓，方便就好」、「騎樓是因為天氣，讓路人躲雨，問題是騎樓常常擋一堆東西，行人根本無法走」但也有人表示現在的建築型態早已改變，現在大多數的新式大樓幾乎都沒有採用騎樓。