難道烏龜也有起床氣嗎？大陸一名男子日前突然發現飼養的寵物烏龜一動也不動，因為擔心牠身體有什麼狀況，便想靠近聽聽看還有沒有心跳，沒想到烏龜下秒的反應卻讓眾人全都驚呆。

大陸一名男子擔心烏龜死掉，想聽聽看牠還有沒有心跳，沒想到竟慘遭烏龜狠咬。(影片來源/YouTube/BiTuBe/如遭刪除請〉

根據陸媒報導，杭州一名男子想趁著午休的時候餵養寵物烏龜，卻突然發現烏龜一動也不動，因為擔心牠死掉，便將烏龜抓起來放到耳邊想要聽聽牠還有沒有心跳。沒想到此舉卻吵醒了補眠中的烏龜，氣的立刻朝該名男子的臉頰狠狠咬下，不管怎麼拉都不願意鬆口。

旁邊的同事紛紛七嘴八舌的提供意見，最後幾個人一起分工合作，有人幫忙抓住烏龜的身體，其他人則往烏龜的嘴上不斷的澆灌礦泉水，經過一段時間小烏龜才終於受不了而乖乖鬆開嘴巴。

影片曝光後掀起熱議，也笑翻一票網友，紛紛笑稱「這下烏龜你真的要沒心跳了」、「我不該笑但我忍不住」、「我和你吻鱉」、「烏龜愛你在心口難開」、「今晚王八湯有著落了」、「烏龜：今天的伙食是生魚片」、「下次買個聽診器說不定烏龜也想聽聽你的心跳」。