手搖飲料店在台灣隨處可見，炎炎夏日喝上一口更是清涼又解熱。一名網友日前因為看到一杯珍珠鮮奶竟然要價75元，認為實在太貴，忍不住好奇詢問網友「手搖飲超過多少買不下手？」文章PO出之後也掀起熱烈的討論。

一名女網友在PTT的WomenTalk板以標題「手搖飲超過多少買不下手？」發文，表示日前公司長官請大家喝飲料，她一看到杯子上的價錢立刻傻眼發現，一杯珍珠鮮奶就然要價75元，而且該間店算是滿平價的品牌，讓她忍不住直呼「實在貴的不合理！」

該名女網友也透露，自己不算太常喝手搖飲，有買的話也都是選擇茶類，除了因為自己是紅茶控，最重要的就是其他品項真的太貴，基本都是50元起跳，雖然都是標榜加了小農鮮奶或新鮮水果，但還是會不禁懷疑真的有貴的合理嗎？他也表示除非是咖啡店買一送一，不然一般的手搖飲只要超過50元就會有點下不了手，文末也向鄉民發問，想知道大家可以接受的價位在哪裡？

文章曝光後掀起熱烈的討論，網友紛紛紛分享自己的標準「60，但必須是鮮奶類」、「70是我的頂標」，「80極限」「純茶35內，鮮奶茶55內，只會喝這兩類，不愛加料」，「果汁類看情況可接受100以內」，「65吧，但如果是像芒果冰沙、楊枝甘露、芝芝系列的就另當」。

有不少人也直言現在飲料店都賺很大，懷念以前10幾塊的年代「懷念以前15到35的手搖」、「想到一杯可以吃一個便當真的很不合理的價格」、「完全不買，手搖飲都超盤」、「台灣飲料店就能看出貪婪」、「比便當貴真的覺得很荒謬」。