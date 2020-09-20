人們都喜歡美的事物，尤其男女的好身材總是會讓人忍不住多看幾眼。最近，一名網友就在《爆廢公社》上PO出2張照片，絕美的渾圓形狀加上最前端微泛粉色的小點，都讓網友們都瞬間歪樓、瘋狂大讚，然而下秒才驚覺這其實只是「手肘被蚊子叮咬」的照片！

從PO主分享的照片中可以看到，第一張圖似乎是一個完美的胸型，再加上微微泛著粉紅色的小凸點，讓人看了感到相當血脈賁張，然而下一張照片卻揭開了真相，原來這看似像胸部的地方，竟只是PO主的手肘，而凸點的部分正好是他被蚊子叮咬形成的腫包，讓網友們的幻想瞬間破滅。

而PO主的貼文也非常正經地在抱怨蚊子，哀怨地說道：「為什麼秋天了還有蚊子？叮在手肘超級癢」，似乎根本沒有預料到自己拍的照片會形成這樣「美麗的誤會」。

網友們在得知真相後，都立刻笑翻了，也忍不住哀號「差點上錯車」，「好性感…的手肘」、「牆壁沒有位子了，我罰跪」、「第一張真的很邪惡」、「我懷疑你在開車，但是我沒有證據」、「這蚊子老司機」、「我看這樓的人要萬里長城才夠站」。