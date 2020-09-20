不少人都會定時大掃除，把平常沒用到的東西清乾淨，有時候也有可能會出現意想不到的驚喜喔！國外一名人妻就在家中打掃的時候發現一隻詭異的白色雙頭生物，仔細一看才發現原來是自己的傑作，真相也讓網友全都笑翻。

日本一名人妻日前在家裡大掃除的時候，突然翻到一隻擁有雙頭的白色詭異生物，從她附上的照片可以看到，這隻白色生物有4隻腳和長長的身體，最可怕的是，2顆頭都只有眼睛並沒有嘴巴，直直盯著人看的樣子十分嚇人。

但她卻覺得這隻生物越看越眼熟，後來才發現它根本就是出自她本人之手。原來她曾經想用羊毛氈製作一隻貓咪玩偶，無奈做到一半發現太難就放棄，也因此讓半成品變成嚇人的異形生物，讓她自己看了都忍不住直呼「我非常害怕，太恐怖了！」

照片曝光後掀起熱議，還吸引將近18萬人按讚，不少網友紛紛留言「雙頭的樣子也太可怕」、「完全是被詛咒的樣子」、「我想我今晚會做惡夢」、「明明未完成 我怎麼感覺裡有靈魂」、「神有時候會創造出這種超越人類智慧的東西」。而該名飼主因為熱烈的迴響也留言表示，突然有動力繼續將羊毛氈貓咪完成了，希望大家期待最後成品出來的模樣。