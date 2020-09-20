位於新北市的九份，相信是不少旅人耳熟能詳的景點，古色古香的山城景色，加上好吃的特色美食，吸引不少人爭相前往朝聖。不過就有網友好奇，九份究竟有何特殊魅力，能讓這麼多人一逛再逛？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人2字神解，點破背後關鍵。

原PO今（20日）在PTT「八卦板」以「九份到底為什麼那麼多人去逛？」為題，PO文指出，眾所皆知，九份是台灣知名景點，近年來人氣更是不斷攀升，尤其是駕車徜徉在整個北海岸山城，浪漫風光美不勝收，不過最讓他納悶的是「雖然裡面的店家都差不多，但是整個山城聚集了非常多人，瑞芳要是沒有這塊景點，可以說是什麼都沒有，這裡真的是王道之地，有沒有八卦？每次假日這邊都是人…」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「真的用心的話，九份可以塑造成全台古老文化的新意像及重點地標」、「這種地方就是要人少，但知名景點沒辦法」、「台北過去近啊」、「風景美，有吃有逛有住，人多沒什麼意外」、「山海景色很讚」、「台灣最有特色老街」。

除了上述原因，不少人更點出關鍵在於「懷舊」，「一種情懷」、「復古懷舊風啊」、「我喜歡九份的地理環境跟它獨特的樣貌，很吸引我，一種懷舊風霜感吧，只是現在真的人太多」。