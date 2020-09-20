現在有不少人都會飼養寵物來陪伴自己，主人們對於這些「毛小孩」也是疼愛有加，盡心盡力地去照顧牠們。近日，有網友就好奇發問，表示在路上經常可以看到狗狗被主人放到推車上外出，讓他非常不理解，而許多飼主也跳出來解答，點出了4個必要的原因。

這名網友在PTT上發文，表示自己一直以來都非常疑惑，為何現在的飼主都那麼喜歡讓寵物狗坐在推車裡，PO主指出，以前看到推車裡面通常都會躺著小嬰兒，但現在卻越來越多人改讓寵物狗坐，而且那些狗狗大部分看起來也非常健康，放下推車後甚至可以跑得比不常出門的人還要快，讓他相當不解，詢問：「是有坐推車的狗狗比較潮嗎？」。

對此，有不少養過寵物的人都出面幫忙解答，「有些餐廳規定寵物要放寵物籃或推車上才給進」、「因為很多地方要把寵物『裝』起來才能去，包含捷運」、「太陽大地板燙、人多的地方好顧、狗狗視力不好…很多原因」、「地板太燙，或是人太多怕會踩到狗」、「可能是走不久啊，或是很多路面很燙」、「我家17歲老狗坐過，太老關節退化」。

綜合上述網友的留言，可以得出現代人常讓狗狗坐推車主要有4個原因，分別為「許多公共場所和大眾運輸工具規定」、「地面太燙，不適合狗狗赤腳走路」、「人多的地方不怕狗狗被踩到或走失」、「老狗行動不便」。