藝人「小鬼」黃鴻升16日在北投住家猝逝，突然的消息讓許多粉絲和圈內好友至今仍無法接受。沒想到昨〈19〉日小鬼參與錄製的《綜藝玩很大》播出後，有網友就在PTT質疑節目不NG把藝人搞得很累，對此，製作單位也在今日做出回應。

一名網友在PTT八卦板以標題「玩很大不NG跑那麼累的意義是？」發文，先強調自己不是因為小鬼過世，而是一直以來都有這樣的想法，認為節目需要的是笑點，可是每次不NG的關卡都把藝人搞得很累，看久了覺得沒什麼必要，如果把距離拉短一點，也不會讓藝人氣力放盡，影響後面的表現。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言撻伐「阿是在檢討什麼？鍵盤製作人」、「外景不ng都這樣玩，十幾年前就在玩的老遊戲」、「這遊戲又不是只有玩很大才有，多久的遊戲了」、「之前有這個想法為什麼之前不說？現在才說是什麼用意呢？」、「這太馬後炮了」。

針對網友在PTT檢討節目關卡太累，綜藝玩很大製作單位在IG貼出49字回應(圖翻攝自綜藝玩很大MR.PLAYER IG)

而《綜藝玩很大》的節目製作單位也在今〈20〉日於官方IG的限時動態貼出這篇文章，並寫道「要不要順便討論大熱天戶外曬太陽錄節目、不會游泳奮力挑戰前進、高山症頭痛努力攻頂…的意義是？」事實上，節目方在得知小鬼驟逝的消息後立刻取消下周錄影，並全力協助小鬼家人處理後事。製作單位也透露，節目尚有5集存檔，會按照排定的時程陸續播放，讓觀眾能看到小鬼最後的身影。