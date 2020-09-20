《神隱少女》是日本動畫大師宮崎駿在2001年所推出的電影作品，長久以來一直受到粉絲們的喜愛，更成為了宮崎駿經典的代表作之一。在劇中，主角千尋的父母誤闖進神靈世界後因為偷吃該處的食物而被懲罰變成「豬」，其中一道看起來相當Q彈的白色圓形物讓許多觀眾都非常好奇，更有一說指出它就是台灣的經典小吃「肉圓」，不過最近原畫師米林宏昌終於出面將謎團揭曉。

吉卜力工作室的動畫師兼導演米林宏昌，日前在推特中和網友們分享自己在創作時的背後故事，其中《神隱少女》就是他的作品之一，而他也解開了長達19年以來，大家對於千尋爸爸吃的美食的謎團。

事實上，在過去就曾有日媒推測，千尋爸爸吃的食物正是台灣的「肉圓」，不僅外觀十分相像，就連Q彈的口感都極其相似；但米林宏昌在推文中指出，那個相當Q彈的食物在分鏡表上被備註為「腔棘魚的胃」，打破了外界一直以來的各種猜想。

據悉，腔棘魚原本被認為在6500萬年前的白堊紀就已經完全滅絕，但1983年一名漁民在南非東倫敦捕獲了一條奇特的魚，後來被證實就是腔棘魚，還將牠命名為「矛尾魚」，而且這種魚的外觀和幾百萬年前的祖先仍非常相似，因此也有著「活化石」的稱號。