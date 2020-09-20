終究是太衝動了！一名女網友透露，因為連續2個月逾期繳交信用卡費，共計被罰了700元違約金，她連忙打電話給客服，希望有轉圜餘地，不料卻遭到客服冷回，讓她一氣之下剪卡洩憤，但事後卻非常後悔，直言「自己真是蠢到極點！」

原PO日前在臉書社團《爆怨公社》PO文指出，意外發現自己的卡費突然多了400元違約金和15元循環利息，於是趕忙致電銀行客服，才知道自己已經連續2個月逾期才繳費，上個月罰300元，這個月罰400元，「一聽到已經被罰了700元就怒急攻心…我後來都是全額繳清，也沒有繳最低應繳費用，為何還要罰我循環息？」

她解釋，因為手上的信用卡好幾張，搞不清楚繳費期限確實自己有錯，「但是我沒有收到e-mail帳單，所以一收到簡訊通知繳費，已經是逾期7天之後…」

加上她曾經聽聞，有人表明要剪卡後，就被取消違約金，所以她當下也就向客服告知要取消卡片，不料對方不但沒有加以挽留，還冷回「取消之後要辦卡，要重新填寫申請書喔！」

她衝動之下，便隨即剪卡洩憤，但事後才想起信用卡還有不少百貨公司累積的點數，就連停車也不用錢，又急忙翻找垃圾桶將卡片黏回，讓她後悔直呼「我又不是什麼一年刷幾百萬的大咖客戶，自己真是蠢到極點，笨笨笨笨笨笨！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「氣到剪卡，划不來呀」、「點數不是黏起來就會回來」、「是妳自己太情緒化了，遇上問題好好想想怎麼解決」、「辦信用卡講的是信用，如果沒辦法遵守，建議妳真的還是剪了」、「其實逾期是可以打電話給客服的，好好跟客服說，通常都會幫你把滯納金去掉，若已經出單則會在下一期扣回來」。

另外也有人建議「如果常忘記繳款日期，可以綁定自動扣款，把所有要扣繳的用一個帳戶統一扣款，記得裡面有錢就好了」、「把所有卡片的結帳日期都改成同一個就好」、「信用卡維持2張就好了，多了，真沒有用，只會分散你的信用評級」。