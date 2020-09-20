烏龜的身上有著相當堅硬的殼，遇到危機時牠們就可以將四肢和頭縮進殼裡，確保自己的安全，而這個堅硬的殼也讓獵食者們吃了不少的鱉。最近，網路上瘋傳著一段影片，一隻鱷魚正大口猛嗑烏龜，但卻始終咬不下去，最後甚至讓到嘴裡的食物給溜走了，只留下牠呆站在原地。

鱷魚嗑烏龜超「落漆」(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

從影片裡可以看到，這隻鱷魚正趴在岸上，嘴巴裡還叼著一隻烏龜，接著就開始想要大口啃食牠，可是根本咬不下去，一連好幾下都被烏龜的殼所阻擋，還不小心讓烏龜從嘴裡滑出。

最後烏龜見自己有一線生機，立刻快速地往水的方向爬去，雖然殼上有明顯的咬痕，但似乎並沒有受傷；而鱷魚就這樣眼睜睜看著到嘴的美食跑走，只呆呆趴在原地，似乎對這一幕有些不可置信。

據悉，這支影片是在2017年美國南卡羅萊納州所拍攝，當時就曾引起網友們的熱烈討論，播放量甚至突破了4300萬，直到最近又被網友們在推特上分享，再度吸引大批網友熱議，大家都覺得神奇又好笑，紛紛留言：「這隻鱷魚回家以後不會被其他同伴嘲笑吧？」、「鱷魚：『原來我媽媽說我沒用都是真的』」、「看了都覺得牙疼」、「烏龜：『我當時害怕極了』」、「搞不好鱷魚就只是想要磨磨牙～」。

此外，根據外媒報導，這隻鱷魚為美國短吻鱷，事實上牠們的咬合力相當驚人，高達900多公斤，是全球動物排名第二，僅次於尼羅鱷，因此並不是每一隻烏龜都可以像影片裡的這隻一樣，幸運從「鱷口逃生」。