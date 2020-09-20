平凡無奇的麵包，經過二次加工也有可能迸出新滋味！一名女網友透露，和男友對於麵包的吃法南轅北轍，一個喜歡加熱吃，一個則偏好冷凍的冰涼口感，沒想到兩者合一竟然交融出「冰火菠蘿油」的奇特新滋味，驚呼「發現新大陸！」

原PO在論壇網站《Dcard》PO文透露，上周和男友在超商買了2個卡士達麵包，「我喜歡加熱吃，但男友喜歡吃冰過的，我們剛好相反」，對於哪種吃法更美味，兩人持續爭論不下，最後男友乾脆提議「不然就兩種一起吃啊！」

沒想到，男友大口咬下後竟然露出驚訝的表情，「欸它變冰火卡士達了欸！」原PO抱持著懷疑的心情，也咬了一口，「恩…口中冰熱交替，真的很像在吃冰火菠蘿油欸！哈哈哈！這白目之舉竟然意外發現新大陸！」

原PO最後更大方分享冰火卡士達的教學，首先將卡士達對切，一半冷凍30分鐘至1小時，讓內餡凝固變成冰淇淋的感覺；一半則拿去烤箱加熱，讓內餡溫度提升，增加綿密感。最後將兩著合併一起大口咬下，就能品嚐到絕妙的冰火口感，「兩塊合併的版本冰熱交替更明顯，麵包與餡也比較平均，吃起來更不一樣了！」

貼文一出，不少網友躍躍欲試，紛紛留言回應「男友求生意志強烈」、「冰的這個超好吃」、「根本冰火菠蘿」、「這種做法用烤箱效果才會比較好」；也有人建議可以先冰冷凍之後，烤箱加熱關電源，再放麵包進去悶幾秒，就能得到「外熱內冰」的效果了。