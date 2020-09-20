受到全球暖化的影響，各地夏天的氣溫每年都在逐漸升高當中，身處台灣的我們更是有感，常常秋天到了氣候仍非常炎熱，冬天甚至不用穿上毛衣保暖就這樣度過了。最近，一名日本人夫就抱怨著「今年夏天特別熱」，不過妻子幫他曬衣服時，卻發現了超級傻眼的真相。

這名人妻在推特「@fReGK56DkVfY3Qf」發文，表示自己的老公每天都不斷在碎碎念，抱怨著今年夏天的氣候特別炎熱，然而當她某天要收曬好的衣服時，卻發現老公在這個夏天每天都穿著的竟是「極暖發熱衣」，讓她頓時間哭笑不得；從推主分享的照片裡可以看到，這件灰色的發熱衣相當輕薄，還是短袖的款式，確實很容易讓人不小心穿錯。

在發現了這個真相後，推主也提醒了老公這個「美麗的誤會」，但最後的結果卻是，在老公改正穿發熱衣的習慣之前，夏天就先過完了，發文當時老公還穿著那件發熱衣，坐在她旁邊吃著起司燒咖哩，讓推主非常佩服，笑說：「感覺有被訓練過…」。

推文發布後，網友們都覺得十分有趣，「畢竟外觀其實看不太出來，冬天是不是要考慮讓發熱衣休息一下」、「原來這就是以熱治熱！」、「這麼熱的夏天，你的老公居然可以平安度過，看來是真的很耐熱吧」。

神奇的是，竟有很多人也有過類似的經歷，「我做過同樣的事情，結果生病了。從那之後我就盡量買暖色的發熱衣，和冷色系的涼感衣」、「我老公經常這樣，所以之後衣服換季我連內衣都只會拿出當季穿的，其他由我保管」、「我老公是在冬天穿了涼感衣，還一直跟我說：『好冷好冷』」。