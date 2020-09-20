不少人聽到大白鯊總是聞風喪膽，但事實上，自2017年開始，南非開普敦東南方的福爾斯灣水域的大白鯊數量，卻因為不明原因驟降，甚至被沖上岸的大白鯊浮屍更是死狀悽慘，讓當地解剖團隊百思不得其解，後來推斷應是和南海海岸附近的2隻虎鯨脫不了關係。

根據《紐約郵報》報導，這些被海水沖上岸的大白鯊浮屍都有共同的傷痕特徵，不像是單純遭到漁船或是郵輪撞擊死於非命，後來當地解剖團隊和海洋生物學家艾立森（Alison Towner）合作解剖後發現，這些死狀悽慘的大白鯊和當地7隻鰓鯊所遭受到的攻擊狀況十分雷同，且大白鯊體內重達60公斤的肝臟也不翼而飛，因此推斷應該是附近海域的2隻虎鯨所為。

艾立森解釋，鯊魚的肝臟距離皮膚表面相當接近，加上肝臟是非常滑嫩的器官，只要鯊魚身體一被撕裂，肝臟就會滑出，如此一來，虎鯨就能因此飽餐一頓。

除此之外，還有2隻遇害大白鯊的心臟，以及1隻雄鯊的睪丸也全都消失無蹤。