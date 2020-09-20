許多飼養寵物的主人們都會帶著愛寵到美容店裡「做造型」，除了看起來可愛之外，有時候也可以幫助牠們不會那麼熱，不過有時候剃毛不只是為了美容，在動手術時也會把部分的毛髮給剃下，方便醫生操作，但並不是每個動物都會滿意自己的「新造型」，日前外國有一隻黑貓就用眼神表達了自己的不滿。

please look at this picture of my friend’s cat who had to get shaved for surgery pic.twitter.com/RZNPUyXJZX — Ash♀️ (@trashlyn_) September 15, 2020

一名女網友「@trashlyn_」分享了朋友家飼養的黑貓照片，她透露這隻貓日前動了一個小手術，為了方便吊點滴，所以把牠2隻前腳下半部的毛都剃掉了，整個模樣看起來就像是牠穿著一件毛絨絨的「短褲」，露出膚色的光滑小腿。

但這隻黑貓一覺醒來就看見自己換了個新造型，還對此非常不滿意，在照片裡牠踩著「37步」，一臉不悅、雙眼瞪大地怒視著主人，似乎在質問他：「現在到底是怎樣？」，而推主看到後也忍不住爆笑。

My idiot 2 yrs ago 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/r0OhNUsPpL — Rosie Dicken (@RosieDicken) September 15, 2020

Amora and her little furry boots: pic.twitter.com/a0qSM5syfl — Raphael (@RaphzAndrade) September 15, 2020

My cat was shaved this summer and ended up looking like he has cow udders. pic.twitter.com/82jGcZLFM3 — Lara (@Lara_Miller) September 15, 2020

這樣可愛的模樣讓不少網友都被逗樂了，而且還引出許多貓咪飼主也貼出了自家愛貓剃毛時的「糗照」，留言笑說：「牠的短褲看起來有點太短了」、「我實在笑到不行，來人啊快給那個孩子穿一雙襪子吧」、「牠的眼神看起來在說：『我說過不要拍照！』」、「我朋友的貓也做了手術，現在完全沒穿褲子了」、「我家的貓在今年夏天剃了毛，結果變成了一頭乳牛了…」。