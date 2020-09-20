大自然雲彩壯麗絕倫，太過超現實的模樣，總讓人眼睛為之一亮。日前就有一名日本網友捕捉到富士山上的特殊美景，像漩渦又像幽浮的超巨雲朵正好飄過富士山山頂，畫面曝光驚艷25萬網友！

日本一位名為Taitan的網友，18日清晨6點半左右，在推特帳號「@taitan21」上分享富士山的壯麗奇景，並且PO文提到「早安！雨後的早晨，在富士山上看見了巨大的雲朵」。畫面中可見，富士山的山頂上正巧飄過一塊形狀像漩渦的超巨雲朵，乍看就像是一座顛倒過來的富士山。

奇特的畫面曝光隨即在網路上爆紅，同樣吸引不少台灣網友熱議，紛紛留言直呼「外星人又調皮了」、「這是漩渦的詛咒」、「哥吉拉要爬出來了」、「有人要穿越異世界了嗎？」、「這感覺像是動漫作品裡的什麼大招」、「沒看過Wifi喔大驚小怪」、「好像蛋白霜很想吃」；也有人聯想到宮崎駿《天空之城》，打趣笑說「是拉普達」、「這朵雲裡面一定有遺跡」。

不過也有專業網友解答是「莢狀雲」，「莢狀雲啊！台灣高山西南氣流強時也常見」、「常爬山的都看過，但範圍這麼大結構完整的比較少」、「春秋季節的山頂莢狀雲，台灣也常見」。

事實上，莢狀雲又稱「飛碟雲」，常被誤認為外星飛船或不明飛行物，是一種自然天氣現象，經常在濕潤空氣經過山脈上空時出現。