想要考到汽車駕照，第一步就是到駕訓班跟著教練學習。但有網友卻質疑駕訓班的教練都只陪女生練習，男生幾乎都不聞不問，似乎有不一樣的「差別待遇」，讓他感覺不是很好。沒想到有過來人就出面揭露真相，讓網友驚呼：「原來都錯怪教練了！」

一名網友在PTT八卦板以標題「碰過認真教男生的駕訓班教練嗎?」發文，表示他在上駕訓班的時候發現，教練都會認真陪女生練習，男生就幾乎都是放他自己一個人練，明明都繳同樣學費，卻有這樣的誇張的差別待遇讓他感覺很差，最後也好奇發問「有人有遇過認真教男生的駕訓班教練嗎？」

文章曝光後引起不少網友的共鳴，紛紛留言「教妹就可以全程教，好像她付的比較多」、「我只看過教練3次，其他自己練到好」、「我去看一下隔壁的妹啊，然後再也沒回來過」。但也有人認為被教練放生可能是因為認可能力，而且沒有教練在旁邊看也比較沒有壓力「放生才開得好，自己抓感覺，勝過背什麼口訣，我從來沒背過」、「因為教一次就會了，然後就被放生」。

但針對教練比較愛教女生的問題，有一名網友就出面表示，自己也曾經問過教練這個問題，沒想到教練聽了立刻叫他坐在女生開車的後座試試看，結果「跟了6台車有3台S型衝上去，1台路邊停車衝上去，1台斜坡起步油門摧到底不知道有沒有飛起來，剩下一台感覺也抖抖的，我真的差點被嚇到在後座尿出來」最後教練還笑稱「如果男生是三寶的，他也會教，誰知道為什麼女生幾乎都是三寶…怪我囉？」