大自然總是能帶給我們無窮無盡的驚喜。國外有一對兄弟外出釣魚的時候，發現一條魚凍結在湖面，2人商討之後決定將牠取出，沒想到拿起冰塊的那一瞬間，竟發現後面有一個「大驚喜」等著他們。

一對兄弟發現一尾大口黑鱸凍結在湖面，取出竟看到後面有「大驚喜」。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

《國家地理雜誌》（National Geographic Magazine）日前在官方YouTube頻道分享一段影片，美國印第安納州有一對兄弟，在外出進行「冰釣」（ice fishing）的時候，意外發現一條大口黑鱸（largemouth black bass）露出半截身軀，凍結在結冰的湖面。

2人討論後決定用電鋸將大口黑鱸連同周遭的冰塊一同取出，沒想到拿起來的瞬間，竟看到冰塊下有一條狗魚（pike）大口吞沒大口黑鱸的頭部到上半身，因此也跟著牠一起凍結在湖面。兄弟倆事後判斷，狗魚應該是因為太貪心想一口吞下大口黑鱸，卻不慎被牠噎死，最後2條魚一起浮到湖面，才會一起凍結成冰塊。

影片曝光後掀起網友熱議，不少人紛紛留言「這故事告訴我們，吃飯要好好咀嚼」、「讓我想到前幾天才看到被草蝦噎死的金昌...」、「這真的是自然界的藝術品」、「海洋界蘿絲傑克？」、「買一送一」、「產地直送冷凍海產」。