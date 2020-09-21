炎炎夏日讓人隨時都想來一口冰涼的飲料，但要小心不要遇到無良店家！一名女網友日前來到路邊一家果汁飲料店消費，沒想到她看著價目表點完品項時，老闆馬上坐地起價翻倍賣，還理直氣壯的說「看價錢都不準啦」讓她氣到拒買。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示她日前出遊突然口渴，便在路邊找了一間飲料店想要買東西來喝。看著價目表猶豫了許久，最後點了一杯20元的檸檬紅茶。沒想到老闆竟然告訴她「價目表不準喔，檸檬紅茶要40」，並準備開始用飲料。

原PO聽了急忙阻止老闆，想說可能有新的價目表她沒看到，老闆卻直接表明「我會告知你價格，看價錢都不準啦」讓她生氣直呼「出遊遇到價目表僅供參考，老闆口頭喊價的店家！阿你那麼多價目表放給自己開心的？？」

文章曝光後讓不少網友全都憤憤不平的留言「這個已經是詐欺了」、「那幹嘛不貼個時價」、「滾動式菜單」、「笑死！快樂表」、「還有價錢參考用的」但也有網友認為「40元觀光客價，20元本地人價，或是20年前的價目表，沒拆也沒改」、「漲價沒換招牌，我覺得願意提前講是不錯，但應該要等客人確定再動手才對」