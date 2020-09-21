炎炎夏日讓人隨時都想來一口冰涼的飲料，但要小心不要遇到無良店家！一名女網友日前來到路邊一家果汁飲料店消費，沒想到她看著價目表點完品項時，老闆馬上坐地起價翻倍賣，還理直氣壯的說「看價錢都不準啦」讓她氣到拒買。
一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示她日前出遊突然口渴，便在路邊找了一間飲料店想要買東西來喝。看著價目表猶豫了許久，最後點了一杯20元的檸檬紅茶。沒想到老闆竟然告訴她「價目表不準喔，檸檬紅茶要40」，並準備開始用飲料。
原PO聽了急忙阻止老闆，想說可能有新的價目表她沒看到，老闆卻直接表明「我會告知你價格，看價錢都不準啦」讓她生氣直呼「出遊遇到價目表僅供參考，老闆口頭喊價的店家！阿你那麼多價目表放給自己開心的？？」
文章曝光後讓不少網友全都憤憤不平的留言「這個已經是詐欺了」、「那幹嘛不貼個時價」、「滾動式菜單」、「笑死！快樂表」、「還有價錢參考用的」但也有網友認為「40元觀光客價，20元本地人價，或是20年前的價目表，沒拆也沒改」、「漲價沒換招牌，我覺得願意提前講是不錯，但應該要等客人確定再動手才對」
文章來源：爆怨公社
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。