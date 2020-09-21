台北市立動物園裡面的裡面的大貓熊家族可愛又吸睛，但除了年紀最小的「圓寶」可以用體型區分之外，保育員到底都是怎麼分辨其他大貓熊的呢？園方今（21）日就在臉書公開，分辨貓熊身分的「終極秘笈」。

剛出生的「圓寶」不小被媽媽「圓圓」的牙齒劃傷，在背部留下L型的疤痕。（圖／台北市立動物園提供）

大貓熊是每位遊客到動物園必訪的動物之一，除了貓熊寶寶「圓寶」體型較小之外，牠的爸爸「團團」、媽媽「圓圓」還有姐姐「圓仔」都是成熟的大貓熊，外型極為相似，而且大部分的時間都背對著遊客趴著睡覺，實在難以分辨。對此，園方今日特地公開，分辨的關鍵就是牠們身上的「黑背心」。

「圓寶」背上的疤痕，讓黑色毛皮看起來就像2個三角型組成的幾何風黑背心。（圖／台北市立動物園提供）

今天滿85天大的「圓寶」，體重已經達到5123公克。剛出生時，媽媽「圓圓」在叼起「圓寶」調整抱在懷中的角度時，疑似因為生產太累，不小心用牙齒劃傷牠背部，出現一道約1至2公分的L型傷口，復原後的疤痕看幾來像極了英文「Love（愛）」字首的縮寫「L」，成為「圓圓」與「圓寶」之間獨一無二的愛的印記。

「團團」和「圓仔」父女如同一個模子刻出來的，背上都有寬度較窄的V字形。（圖／台北市立動物園提供）

隨著「圓寶」逐漸長大，L型疤痕也越來越大，且位置剛好在背部黑色毛髮的中間，再加上皮上疤痕使得部分區域毛髮較為稀疏，導致「圓寶」的黑背心就像2個頂點相連的長三角形，呈現一種幾何的風格。至於姐姐「圓仔」的黑背心則和爸爸「團團」的一樣，看起來像是寬度較窄的V字形，媽媽「圓圓」的則較寬且幅度較平緩。

媽媽「圓圓」的黑背心則較寬且幅度較平緩（圖／台北市立動物園提供）

除了黑背心之外，園方還透露可以從大貓熊眼部黑斑的形狀、耳朵形狀、吻部寬度與鼻頭造型、及尾巴樣貌等特徵來辨識，也可以從牠們的動作行為來推斷出每隻貓熊的真實身分。