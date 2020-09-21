不少加油站都會設置自助加油區、提供優惠價格，吸引消費者使用以節省人力。最近，有一名駕駛就開著自己的BMW前去自助加油，沒想到卻被一旁的機車騎士狠酸「有錢買車，連加油也要省」，讓他無奈吐露心聲，直呼：「喜歡自助加油錯了嗎？」。

這名駕駛在《爆廢公社二館》發文，提到自己前陣子開著BMW去自助加油，過程中有一名機車男騎士載著女友來到他的旁邊加油，男騎士看了PO主一眼，隨後就轉過頭和女友狠酸他：「你看有錢買這個車，連加油也在省自助的優惠」。

PO主聽完後相當傻眼，差點就要走過去跟那名男騎士說：「兄弟，這種事你知道就好不用說出來，很丟臉」，在文中也無奈大嘆：「喜歡自助加油錯了嗎？」，指出自己只是因為不希望汽車油箱被加油站員工粗魯的插入，才會選擇自助加油。

文章發布之後，不少自助加油的愛好者都表示和PO主有同感，紛紛留言：「我也喜歡自助，想加多少就多少，避免不必要紛爭」、「我都是自助加油，就是不想噴到油箱、板金」、「很多超跑車主也都自助加油，畢竟每弄傷一台超跑的烤漆就多出一位孝子」、「自助省錢又保護車子。目前約省兩萬的油錢了」、「不想油箱蓋被大力的關上，所以都自己來」。