買房是不少人奮鬥的目標，但繳完頭期款和裝潢、布置等費用後，接下來等著的就只有遙遙無期的貸款生涯，讓人想到就頭皮發麻。對此，一名網友就在臉書分享他花7年還完貸款所付出的代價，超猛行徑讓網友全都狂讚他是「新典範」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示他花了7年的時間，終於在最近還完房貸，但回想起過去這段日子，忍不住直呼「人生全黑了！」原PO指出他這7年不但戒菸、戒酒、戒15元以上的飲料，平常電視也不敢看購物台，逛街只去全聯或小北，去鹽酥雞攤只敢買一塊雞排，陽春麵只能夾滷蛋不能滷肉，最後還開玩笑稱「連和老婆行房也只能在家裡不能去厚德路，這樣的代價你們能體會嗎？」

文章曝光後，原PO列出的7大慘痛代價也掀起網友熱議，紛紛留言「真正典型的辛苦一陣子，不用辛苦一輩子」、「買了房子還賺了健康，超值得」、「恭喜，真正人生開始了，這7年值得了」、「很多人這樣做，房貸也繳不完，你超厲害」、「恭喜戒菸酒的新典範」。

而原PO事後也補充，他自己39歲快滿40歲，工作是在路邊攤賣熟食，房子的自備款就是和老婆擺攤6年存的。他也透露他買的房子地坪48，正4樓，1百公尺方圓內超市和超商，生活機能優秀，3百公尺內有國小、國中，騎車3分鐘到新光三越新天地，會PO文只是想和大家分享這份激動罷了，沒有想要特別證明什麼。