夢幻美好的婚禮是不少女孩子非常嚮往的，除了要梳妝打扮成全場最美的新娘之外，婚禮上的一點點小細節也都不可以出錯，就連要播放或親友要獻唱的祝歌也都必須精挑細選。日前，有女網友就在聽歌時回憶起自己的婚禮，有人上台獻唱經典情歌，父母還非常開心地在台下鼓掌，但這首歌的MV劇情卻讓新娘忍不住崩潰。

這名女網友在《爆怨公社》中發文，透露自己當初的結婚典禮上有親友上台獻唱光良的《童話》，她的父母也覺得歌非常好聽，不斷在台下開心拍手，但身為新娘的她卻非常崩潰，詢問是不是很多人都沒有看過《童話》的MV。

事實上，《童話》這首歌的歌詞雖然寫道會變成天使守護心愛的人，還有「你要相信，相信我們會像童話故事裡，幸福和快樂是結局」，看似相當甜蜜，但事實上這卻是一首悲傷的歌，MV中的女主角到最後也是以死去的悲劇收尾，讓PO主無奈直言：「唱兩隻老虎都比這首好」。

此文一出，立刻引起網友熱議，大家也留言安慰她，分享自己聽過更扯的婚禮祝歌，「童話還可以啦！我表妹訂婚的時候，還有人唱舞女」、「我結婚的時候長輩上台唱了一首『嫁嘸對人』，居然還有其他長輩上台頒獎，這樣應該可以安慰到妳了…」、「還好啊！婚宴也有聽過唱分手快樂、雙人枕頭、舊情也綿綿的，也是一堆人拍手，開心就好了」、「我連『傷心酒店』、『雪中紅』都聽過呢！童話而已～真的不算什麼啦！」、「唱什麼歌，不重要！選對人才是重點」。