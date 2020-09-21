台灣小吃百百款，民眾到店用餐再稀鬆平常不過了，不過日前卻有女網友抱怨，每次獨自前往小吃店用餐，總會被店家關切「只點一樣」而已，讓她相當錯愕，不禁好奇「去小吃店吃飯只點一樣會感覺很寒酸嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有知情人士點出背後秘辛。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文指出，因為不想花費過多預算在三餐，加上沒打算吃很飽，所以通常去小吃店用餐時，都只點一碗飯和麵，然而每次都會被問「只有一樣而已？」讓她納悶直呼「點一樣是不行喔？還要用到『只有』是什麼意思啦？小菜光是一樣，有時候價格就逼近一碗飯、麵的價格，這我怎麼點的下去？除非和朋友一起可以分食才會點小菜，也有人外食只點一樣的嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「就沒吃那麼多啊」、「他只是確認你有沒有還要點甚麼」、「可能確認一下，不然有些人又會事後一直加點」、「我都說：老闆 我『只要』一碗XXX，老闆就不用再確認了」。

不過也有知情網友點出背後秘辛，直言「湯好賺啊，科」、「湯跟小菜最好賺，你居然都不點？」、「有時候小菜點一點比正餐還貴」、「小菜那些比較好賺」。