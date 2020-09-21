在買房子之前，除了要觀察房屋狀況，以及附近環境機能之外，其實「鄰居」也是之後可以住得舒適的關鍵之一。有網友就無奈指出，其實很難在看房階段就觀察出鄰居的素質，於是好奇詢問大家是否有什麼小撇步。

這名網友在PTT發文，表示自己目前正在看房的階段，和身旁的親友交流後，大家都認為除了房屋本身的狀態要注意以外，鄰居們的水準也是非常重要的一環，但PO主本人認為，這點很難在看屋的階段就辦別得出來，通常都要等住了一段時間後，才能有所體會，更不用說住戶之間是否會發生吵架糾紛，恐怕連蹲點在社區外都不見得能看到。

但PO主也透露，自己覺得唯一可以觀察的部分就是「樓梯間雜物」，有些社區的樓梯間應有盡有，住戶都將這裡當作私人空間擺放物品，有些社區則非常乾淨，從這小小的地方就可以對於住戶素質略知一二。

文章發布後，有不少網友也分享了在買房前可以觀察的重點部分，像是「資源回收室」和「停車場」等公共區域，而大樓公告和管委會的運作也是一大關鍵，可以看出該社區是否有嚴謹地規範住戶行為，「看停車場，逃生梯，電梯梯間，還有資源回收室」、「頂樓是否有雜物堆積、垃圾場分類是否有人亂丟等」、「其實應該說看管委會有沒有在管最準，如果管委會管理嚴謹、住戶又能自律，這社區素質一定有水準之上」、「去看該社區google評論就知道，一定會有住戶抱怨」。