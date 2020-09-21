過去日本媒體就曾拿39歲的台灣數位政委唐鳳，與自家高齡79歲的IT大臣竹本直一進行比較，認為法律系背景出身的竹本直一，只有短暫擔任過科技相關公務工作，沒有實際的科技專業背景與成就，加上此前也有資安大臣櫻田義孝不懂USB是什麼，種種事蹟，讓台灣網友不禁納悶，「為什麼日本沒有一個像樣的IT大臣？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（21日）在PTT「八卦板」PO文指出，「據報導，日本很羨慕台灣有很多高超的IT人材及眾人誇的科技大臣，但是日本都能有發射火箭送衛星上軌道的國力展現，還有磁浮列車、永不鬆動的螺母等等台灣無法自製的高科技…」讓他不禁好奇「為什麼日本卻沒有一個像樣的IT大臣？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「日本真的是政治歸政治，分工太細的結果就是象牙塔魔王」、「因為官僚主義就是老人當道」、「日本官僚再爛，台灣還是看不到日本的車尾燈」、「事實上日本官員應變能力很差…出大包只會請辭，台灣人還會硬凹，有能力有實力還是會續留」、「交通大臣都叫一個新聞主播當了」、「日本人還是很注重年資吧，管你會不會，年資夠就能上」、「那是台灣出了一個唐鳳，天才還願意為國家奉獻，不然唐鳳之前還不是沒人」。

另外也有專業網友點出關鍵在於「內閣制」，「內閣制都是選舉出身的議員擔任」、「內閣制啊！位置給議員分都來不及了，沒分配哪來的首相」、「內閣制都這樣，德國健康部長也是政治系出身，因為政府和國會一體，有專業的不見得會選舉」。