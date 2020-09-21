無論是居酒屋或是日式燒烤店，魚下巴可說是一道受歡迎的熱門料理，不過就有網友認為，魚下巴沒什麼肉，吃起來也不過癮，不禁好奇「吃到飽夾魚下巴在想什麼？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，經常在自助式的吃到飽餐廳，看到有人夾魚下巴，讓他百思不得其解，納悶直呼「那邊不是沒什麼肉嗎？想也知道要吃生魚片吧？吃魚下巴的是窮人把窮習慣帶到餐廳嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「吃到飽管價錢的才是窮人吧」、「只有窮人想去吃到飽狂夾同一種東西吃夠本吧」、「吃吃到飽只夾一盤才是財富自由」、「啊就想吃啊…吃到飽就是吃想吃的就好了，還算本錢不會活得很辛苦嗎」、「想吃回本的才是窮人吧」。

不過也有老饕直言「魚下巴貴呀」、「平常不會想買啊，都只有骨頭還超貴」、「鮭魚下巴外面日式料理至少300起跳」、「魚下巴很吃烤功，吃到好的真是享受」。