這下子真的尷尬了！近日，在外國論壇《Reddit》上一段影片引起網友熱議，2名男子不知原因地在校園廁所中打架，隨即撞進一間隔間當中，沒想到裡面有一名金髮男子正在上廁所，但2人卻沒有要停下的意思，讓他只能尷尬地拉高褲子、低頭掩面。

從影片中可以看見，這2名男子不知原因地起了衝突，在學校廁所內大打出手，2人一路從小便斗糾纏，讓廁所裡的人都紛紛圍觀、舉起手機拍攝，隨後這2名男子撞破了最後一間隔間的門，靠著牆壁持續激戰，甚至還掀起了彼此的衣服。

但尷尬的是，那個隔間當中有一名金髮男子正坐在馬桶上，這場突如其來的意外讓他有些愣住了，2名男子在打架的過程中還不小心踢到他的小腿，金髮男反應過來後，繼續上廁所也不是，站起身擦屁股也不是，只能尷尬地把自己的褲子拉到膝蓋處，接著慢慢低下自己的頭，掩面迴避其他人拍攝的鏡頭。

這段影片曝光之後，很多人對於金髮男的遭遇感到非常心疼又好笑，紛紛留言：「他們怎麼可以做到無視那個可憐的男人繼續打架的？是不是不知道尊重兩個字怎麼寫？」、「這就是為什麼我只在上課的時候去廁所」、「拉出來的怕不是都縮回去了」、「拉屎的人又做錯了什麼？」、「誰快來救救可憐的金髮男吧」。