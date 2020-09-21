澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）西海岸驚爆270頭領航鯨集體擱淺，而這也是20年來最大規模的擱淺意外，已知有逾25頭鯨魚喪命，海洋保護專家預計將在週二凌晨展開救援行動。

A rescue mission will get underway tomorrow morning at Macquarie Heads near Strahan to save as many stranded whales as possible. More than 250 pilot whales have been stuck in shallow waters in the harbour since early this morning @7tasnews @7NewsAustralia pic.twitter.com/CUcni566jh — Letitia Wallace (@letitiawallace) September 21, 2020

綜合外媒報導，目前這群共約270頭的鯨魚主要分別擱淺於馬格理海港（Macquarie Harbour）附近的3座淺沙灘，塔斯馬尼亞州公園與野生動物管理局西北區域負責人德卡（Nic Deka）表示，救援行動預計週二凌晨開始，相關單位已經準備就緒，「凌晨海流開始流向外海，比較有利於救援行動」但他也不諱言，當地潮流比較不穩定，「需要掌握好時間，畢竟270頭鯨魚的數量實在太大了」。

遺憾的是，被困在一處沙灘上的鯨魚中，已知有25頭被認定死亡，世界遺產遊輪公司的格里寧（Guy Grining）搭乘直升機從上空俯瞰到這一幕心碎畫面，難過表示「在入海口外的大洋灘（Ocean Beach）上大概有25頭鯨魚，我估計在港內大概還有250頭鯨魚被困在不同的沙洲上」。

事實上，數百頭鯨魚擱淺在當地沙洲上並非首例，20年前也曾發生類似的大規模擱淺事件，當時約有200頭鯨魚在海灘擱淺；背後原因包括水路複雜，或是因為淺水、海況不佳而迷航，以及感受到危險的逃跑反應。