澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）西海岸驚爆270頭領航鯨集體擱淺，而這也是20年來最大規模的擱淺意外，已知有逾25頭鯨魚喪命，海洋保護專家預計將在週二凌晨展開救援行動。
綜合外媒報導，目前這群共約270頭的鯨魚主要分別擱淺於馬格理海港（Macquarie Harbour）附近的3座淺沙灘，塔斯馬尼亞州公園與野生動物管理局西北區域負責人德卡（Nic Deka）表示，救援行動預計週二凌晨開始，相關單位已經準備就緒，「凌晨海流開始流向外海，比較有利於救援行動」但他也不諱言，當地潮流比較不穩定，「需要掌握好時間，畢竟270頭鯨魚的數量實在太大了」。
遺憾的是，被困在一處沙灘上的鯨魚中，已知有25頭被認定死亡，世界遺產遊輪公司的格里寧（Guy Grining）搭乘直升機從上空俯瞰到這一幕心碎畫面，難過表示「在入海口外的大洋灘（Ocean Beach）上大概有25頭鯨魚，我估計在港內大概還有250頭鯨魚被困在不同的沙洲上」。
事實上，數百頭鯨魚擱淺在當地沙洲上並非首例，20年前也曾發生類似的大規模擱淺事件，當時約有200頭鯨魚在海灘擱淺；背後原因包括水路複雜，或是因為淺水、海況不佳而迷航，以及感受到危險的逃跑反應。
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