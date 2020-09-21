現代有不少人都會飼養寵物，把牠們當成「毛小孩」來寵愛，但卻也經常出現溝通不良的情況，或是寵物們做出相當無厘頭的行為，讓主人們哭笑不得。最近，一名日本網友就在家裡發現謎樣的「6腳無頭怪」差點嚇歪，最後才發現原來只是自家愛貓睡在鏡子下所造成的烏龍事件。

這名網友「@fuuuusama」在推特分享了一張照片，當時他經過家裡的一面全身鏡前，突然覺得哪裡怪怪的，仔細往地上一看，竟發現一隻有著白色毛髮的「6腳無頭怪」橫躺在那裡，讓推主頓時間嚇了一大跳。

不過幾秒後，推主就反應過來，這根本就是自家的愛貓，因為正好躺在鏡子底下，身體就被切成了一半，頭的部分被遮擋住，只留下四肢在鏡子中呈現，才會產生了家中出現怪物的錯覺，後來推主為了挽回愛貓的面子，也PO出了好幾張本尊的可愛正面照。

網友們看到照片後都被逗笑了，「天啊！頭呢？我真的花了一段時間才發現鏡子的存在」、「這到底…是什麼生物啊？」、「眾所周知，貓的頭和貓的身體是分開的生物」、「好險不是兩顆頭，不然就要被吃垮啦」、「一瞬間實在理解無能」；此外，還有神人做出了這隻「6腳無頭怪」的模型，引發眾人驚嘆。