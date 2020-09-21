現在到不少賣場去購買各類生鮮以及農產品食材，都可以看到店家標示出原產地，讓消費者可以更加安心地購買。但近日，有一名網友要買「進口馬鈴薯」時，卻看見上方的牌子清楚寫著「產地台灣」，讓他感到非常困惑，對此，有不少網友也跳出來解釋可能的原因。

這名網友在《爆廢公社》中分享了一張賣場商品的照片，牌子上寫著「進口馬鈴薯3粒」，這樣一袋共要39元，PO主也買了一些回家，但再仔細觀察，就可以發現左下角處有清楚標示著「產地台灣」，旁邊還畫有國旗，讓PO主感到非常困惑，「什麼進口馬鈴薯，產地台灣？」。

網友們看見照片後也同樣覺得不解，紛紛開起玩笑，「放進口中=進口，沒毛病啊」、「放入嘴巴裡吃…當然是寫『進口』啦」、「苗栗來的是進口沒錯！」、「可能是苗栗國的全聯吧」、「你人應該在台北，從台北國以外進去的都是進口，沒毛病」、「從外面『進』賣場門『口』啊」。

不過也有專業網友提出可能的原因，認為應該是「種子進口，在台灣種植」，才會有這樣讓人滿頭霧水的標示，「應該是品種進口，台灣耕種」、「種子是進口的」、「進口沒錯阿，他們進口來種植，台灣產阿」、「馬鈴薯（原料）是進口來的，在台灣加工製造，所以產地是台灣無誤」、「台灣多是負責加工烹調，本身馬鈴薯產量很低，大都是進口的」。