兇猛的獵豹身手矯健，動物相關頻道經常能看到牠們獵食的模樣，總是讓人看得膽戰心驚。日前有攝影師至馬賽馬拉國家野生動物保護區（Masai Mara National Game Reserve）進行拍攝，意外拍到小獵豹撒嬌的模樣，與印象中的凶狠模樣形成反差萌。

The heartwarming pictures show the smiling cub standing on its hind legs and pulling itself up to its mom to share a kiss and a cuddle. ❤️ 由 People 發佈於 2020年9月17日 星期四

綜合外媒報導，54歲加拿大華裔攝影師Jeffrey Wu，主要拍攝野生動物，在馬賽馬拉國家野生動物保護區拍到一對獵豹親子，獵豹媽媽Kweli與牠1個半月大的寶寶，當時獵豹寶寶不斷對媽媽撒嬌，甚至用後腳站立，前肢攀在媽媽的頸部親吻牠。

獵豹寶寶天真無邪的模樣，與媽媽淡定的態度形成對比，之後待媽媽趴在地上時，牠還將頭靠近媽媽的耳朵旁，看起來像是在說悄悄話一樣，而媽媽也被孩子萌翻，隨後用舌頭舔寶寶的臉，讓Jeffrey Wu不禁喊到「這一刻實在太可愛了，當我拍到牠們的互動時，我的心因為愛而融化」。

Jeffrey Wu表示，「獵豹已被列入國際自然保護聯盟（IUCN）『物種紅色名錄』亟需保護級別，由於人類發展速度迅速，使獵豹等野生動物的棲息地受到威脅」，他透過拍攝的方式，紀錄下這些美麗的生物，「我希望環境保育的速度能快過牠們消失的速度，以便未來後代在野外也能看到牠們，而不是只能在動物園欣賞」。