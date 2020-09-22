台灣幾乎都會在1樓設置住戶收取信件的地方，但在日本，大部分的公寓都是在門口上開設信件投遞孔，讓郵差直接投進來屋內。一名網友日前收到郵差留下的字條，上面寫著「無法投遞」，讓他滿頭問號，沒想到親身測試的結果讓他傻眼到不行。

日本一網友Kosei Yutaka在推特上發文，表示日前收到郵差留下「因為有隻貓，所以我無法投遞」的訊息，讓他看的一頭霧水，決定親自試驗。他在門口發現，只要一靠近，家裡的貓咪就會在裡頭緊盯著他看，等他作勢要投放信件時，貓咪便立刻從洞口伸出小肉掌出來，瘋狂揮打阻止，讓他看了又好氣又好笑。

這段實測影片曝光後掀起熱議，也笑翻一票網友，紛紛留言「我原本以為是郵差怕貓」、「神展開」、「貓咪是不是以為是他的握手會」、「貓咪版It？」、「家庭貓警衛」、「貓：先陪我玩再說」、「可愛到不行诶」、「很可愛但也替郵差擔心」。

有人也指出，這個狀況在日本是很常見的問題，不少郵差和快遞員都因此受傷「我是郵差，常常就是因為這樣被貓抓傷」、「我是很怕貓的人，如果我是郵差真的會嚇死，希望你能趕快採取應對措施」、「如果會過敏或被抓傷真的笑不出來，還有可能需要賠償，還是想辦法解決比較好」、「不只郵差，貓咪也有可能會受傷」而原PO事後也補充，表示他知道這件事情對貓咪或郵差都有危險性，會盡快想到應對措施。