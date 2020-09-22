情侶之間會互送禮物，表達自己對另一半的重視與愛意，其中手作的禮物更是讓人感動。大陸北京有一名男子，日前在家吃完榴槤後，突發奇想將其做成一雙拖鞋，並送給女友當禮物，而女方一看氣炸，更直呼他是「死直男」，甚至要他自己穿。

男子將製作過程公開，甚至還在淘寶上開店販售(影片來源/youtube/熱點搶先看)

綜合陸媒報導，崔姓男子在家吃完榴槤後，看著榴槤殼突有靈感，便決定用殼做成一雙拖鞋，他先用紙板量度鞋子的尺寸，再依照紙板大小剪下來，並在上面鑽孔綁麻繩固定，做成人字拖，有趣的是，榴槤殼刺的部分還是向內的，為了防止穿上後會被刺傷，因此他還用磨刀石磨去外殼尖刺的部分。

男友用殼做成一雙拖鞋，榴槤殼刺的部分還是向內的(示意圖/達志影像)

而崔男將「限量版」禮物送給女友後，對方瞬間傻眼，更表示「鋼鐵直男，你怎麼能做這種東西」，也拒絕穿上拖鞋，反而叫男友自己穿，崔男看著自己辛苦做的禮物被嫌棄，只好自己默默試穿，更表示影片爆紅後，他趁著熱度在淘寶開了店，沒想到居然賣出十幾雙榴槤拖鞋。

不少網友看了直呼「我光用看的，腳就覺得好痛」、「超級直男，他到底怎麼交到女友的？」、「賣出去的拖鞋，估計是為了懲罰男友用的，現在不用跪榴槤，改穿榴槤拖鞋」、「哪有女生會喜歡這種禮物啊！他是怎麼找到女朋友的」、「腦洞大開欸！雖然收到禮物真的會傻眼，但不得不說蠻有才的」。