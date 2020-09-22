鹽酥雞是台灣經典小吃之一，酥脆金黃的雞塊配上九層塔、蒜頭的銷魂組合，是許多人心目中的消夜首選。一名女網友日前買了一袋鹽酥雞回家享用，沒想到打開卻看到老闆附上的「誠實紙條」，讓她無奈大嘆：「少了一味啊！」

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示她日前買了一袋鹽酥雞，回家正準備大快朵頤，一打開卻發現老闆在裡面附上一張紙條寫道「蒜頭太貴，所以沒有叫貨」讓她不禁淚喊「鹽酥雞少了蒜頭，就是不對味…」文末也好奇詢問其他網友「有人跟我一樣是蒜頭控嗎？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「吃肉不吃蒜，香味少一半」、「1斤300多，朋友說幾十年一次，感覺跟看到彗星一樣」、「我家這邊改用九層塔，洋蔥」、「沒蒜頭整個不一樣，後來我們都改吃燒烤串了」、「現在蒜頭比雞貴」「懂吃」、。

事實上，今年因為受到疫情的影響，國外進口的蒜頭大幅減少，導致國產蒜頭價格狂飆，甚至一斤飆破300元，讓許多餐飲業者和民眾都大呼吃不消。農委會副主委陳駿季透露，蒜頭批發價已從上周開始維持平穩，也有幾個貨櫃即將放行台灣市場，希望蒜價能盡快止漲回跌。